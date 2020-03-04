AA

Kırklareli, Rus tur acentelerine tanıtıldı - KIRKLARELİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Acente yetkililerinden görüntüler- Atatürk Evi'nin gezilmesinden detaylar- Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile röportaj

Kırklareli'nin tanıtılması amacıyla kente davet edilen Rus tur acentelerine, tarihi ve kültürel alanlar gezdirildi, gastronomisi anlatıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansınca (TRAKYAKA),Kırklareli'ni tanıtma çalışmaları kapsamında 50 tur acentesi yetkilisi kenti ziyaret etti.Ziyaretçiler, kentin ilk yerleşim yeri olan, sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da yapıldığı Yayla Mahallesi'ndeki Atatürk Evi, Ali Rıza Kültür Evi ile Papazın Evi'ni gezdi.Kırklareli'nin yöresel lezzetlerinden hardaliye, peynir, kaşar ve köftenin tadına bakan acente yetkililerine, doğa, gastronomi ve tarih turizmi tanıtımları yapıldı.TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmi geliştirmek amacıyla Rus tur acentelerini kente davet ettiklerini, Kırklareli'ni bir cazibe merkezi ve turizm kenti haline dönüştürmek istediklerini söyledi.Program kapsamında yaklaşık 50 şirketin yöneticisi ya da sahibini ağırladıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:"Rusya merkezli şirket ve onun Türkiye ağı ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde hem Kırklareli'ni hem de sonrasında Edirne'yi gezdirerek, bölgemizin doğal, tarihsel güzelliklerini ve farklı destinasyonlarını tanıtma imkanımız olacak. Bir bağ evinde Kırklareli'nin peynirini, kaşarını, hardaliyesini tattırdık. Yine tarihi bir mekanda Kırklareli'ne ve Trakya bölgesine ait yöresel yiyecekleri tattırdık. Rusya'dan gelecek turistlerimizin nasıl ve ne şekilde ağırlanacağı konusunda ön bilgi almak için tur şirketlerimiz geldi."Şahin, yaklaşık 3 ay önce de Rusya'dan gazete, dergi ve televizyon muhabirlerini kentte ağırladıklarını dile getirdi.