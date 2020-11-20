Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 19 yatırımcı tarafından 2 milyar 97 milyon 991 liralık yatırım yapılacağı bildirildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, OSB'nin stratejik konum avantajlarının yanı sıra yol, su, elektrik, doğal gaz, atık su ve arıtma altyapısının tamamlandığı ve yatırımcıların gözdesi haline geldiği belirtildi.
Son 4 ayda 19 yatırımcı firmaya toplam 605 bin 688 metrekare sanayi parseli tahsisinin gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, yeni yatırımlarla yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdam edileceği kaydedildi.
OSB'nin hızla geliştiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bölgemize 2 milyar 97 milyon 991 bin 560 lira değerinde ek yatırım gerçekleştirilecek. Kırklareli OSB, onaylanan yeni Revizyon İmar Planı ile katılımcılarına sağladığı avantajlarına bir yenisini daha eklemiştir. Yeni imar planında Kırklareli OSB'de yapılaşma şartı olan KAKS yüzde 70 iken yüzde 100'e çıkarılmıştır. Bu sayede Kırklareli OSB katılımcıları önceki yapılaşma haklarına ilave olarak fazladan yüzde 30 imar hakkına sahip olmuşlardır. Kırklareli OSB'nin güçlü altyapısının desteklenerek cazibesinin artırılması ve görünürlüğün sağlanması amacıyla giriş tak tasarımı, firma totemleri ile yönlendirme tabelaları ve trafik işaretleri çevre düzenlemesi, güvenlik kamera sistemleri, ağaçlandırma ve peyzaj projelendirmeleri yapılmış, projenin ihale çalışması yapılmaktadır."
Açıklamada, OSB'de 16 derslik, 3 atölye ve spor salonundan oluşan gıda, makine ve kimya bölümlerinin açılacağı meslek lisesi ile ilgili konsept proje hazırlandığı da bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!