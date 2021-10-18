Kırklareli'nin tescilli hardaliyesi öğrencilerin ellerinde lezzet buluyor

Kırklareli Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında öğrenciler, Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü laboratuvarlarında hardaliye üretimi için kolları sıvadı.
Öğrenciler ilk olarak akademik personel tarafından hardaliye üretimi hakkında bilgilendirildi.
Daha sonra bağlardan toplanan üzümler saplarından ayrılarak şıra haline getirildi. Hardal tozu katılarak kazanlara doldurulan üzüm suyu, yaklaşık 1,5 ay sonra fermantasyon işleminin ardından hardaliyeye dönüşecek.
Elde edilecek yaklaşık 1,5 ton hardaliye, "Kırklareli Üniversitesi" amblemli şişelere konularak Kırklareli Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünce kentin tanıtımı için kullanılacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı ile Kırklareli'nin yerli içeceği hardaliyenin üretimine başladıklarını söyledi.
Kırklareli Üniversitesi ile iş birliği yaparak, lise ve üniversite öğrencilerinin hardaliye üretimi için protokol imzaladıklarını anlatan Kalkan, "İlimizin yerli içeceği hardaliyenin tüm Türkiye'ye tanıtımı konusunda hazırlıklar yapıldı. Üniversitemizle beraber ortaklaşa çalışmaya başladık. İnşallah bu çalışmaları devam ettireceğiz." dedi.
Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Şimşek ise yılda yaklaşık 1,5 ton hardaliye üretimi yapacaklarını söyledi.
Gelecek yıllarda üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini belirten Şimşek,"Hardaliyenin ve Kırklareli'mizin tanıtımı için güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz." dedi.
- "Atatürk'ün talimatını yerine getirmenin heyecanını yaşıyoruz"
Lise öğrencisi Mehmet Emir Gündağ, Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 yılında incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde, kendisine ikram edilen yöresel içecek olan hardaliye için, "Milli içecek haline getirin" talimatını yerine getirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Gündağ, bu imkanı kendilerine veren öğretmenlerine teşekkür etti.
Hardaliye yapımını öğrendiklerini ifade eden Gündağ, "Gerçekten keyifli bir proje oldu. İlk başta üretim için korkmuştum ancak hem eğlendik hem öğrendik." dedi.
Üniversite öğrencisi Merve Çiçek ise kente gelecek yerli ve yabancı misafirlere hardaliye ikram edeceklerini anlatarak, "Hardaliye üzümle yapılıyor. Önce üzümü ayırıyoruz, sonra hardal tohumu ve vişne yapraklarıyla fermante edeceğimiz kazanların içine koyuyoruz. Bu biraz uzun sürecek bir iş ve çok heyecanlıyız." diye konuştu.
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