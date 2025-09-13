Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Kırklareli'nin iki ilçesinde deniz yasağı | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nin iki ilçesinde denize girişler yasaklandı

        Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde 3, Demirköy ilçesinde 2 gün denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 15:21 Güncelleme: 13.09.2025 - 15:21
        Kırklareli'nin iki ilçesinde deniz yasağı
        Kırklareli'nin Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda bugünden itibaren 3 gün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

        Demirköy Kaymakamlığınca da ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle bugünden itibaren 2 gün denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

        *Haberin görsehi DHA tarafından servis edilmiştir.

        #yerel haberler
        #Kırklareli Haberleri
