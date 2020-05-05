Kırklareli'nin Dolhan köyündeki karantina akşam sona erecek

Valilikten yapılan açıklamada, köyde Kovid-19 pozitif tanısı konulan vatandaşların tedavilerinin tamamlandığı, yeni semptomların ortaya çıkmadığı belirtildi.

Vakaların hemen sonrasında köyde filyasyon çalışmalarının etkin şekilde yapıldığı aktarılan açıklamada, temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Karantinanın bugün sona ereceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez ilçe Dolhan köyü Hıfzıssıhha Kurulu'nun 21 Nisan 2020 tarih ve 2020/32 sayılı kararı ile 21 Nisan 2020 tarihi saat 20.00 itibarıyla karantina altına alınmıştı.14 gün boyunca tedbirlere vatandaşların azami derecede uyması ve yeni vakaların görülmemesi üzerine Dolhan köyüne uygulanan karantina kararının 5 Mayıs 2020 tarih ve saat 20.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir."