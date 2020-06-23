Kırklareli'ndeki sağanağın ardından 232 evde hasar tespit edildi

AA

Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce yaşanan şiddetli yağış sonrası su basan ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hafta sonu etkili olan yağış nedeniyle birçok evde zarar oluştuğunu söyledi.

Ekiplerin hasar tespitini tamamladıklarını, temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Talay, "İlçemizde yağış nedeniyle 232 evde hasar meydana geldi." dedi.

Talay, şehir içi ana arterler ve sokak aralarındaki yollarda yaklaşık 18 kilometrelik alanda ağır tahribat, bazı cadde ve sokaklarda da yarıklar oluştuğunu ifade etti.

Sağanak sırasında ilçenin kuzeyindeki Pekmezdere ve Kartaldere istikametlerinde oluşan taşkınlar nedeniyle suyu kontrol edemediklerini vurgulayan Talay, şunları kaydetti:

"Bent inşaları için kaynak ve desteğe ihtiyacımız var. Yetersiz olan 45 yıllık asbest borulardan oluşan içme suyu şebeke hattında büyük oranda tahribat oluştu. Kullanıma sunulamayacak durumda, su bulanıklığı yaşanıyor. 8 kilometrelik kanalizasyon hattında ciddi tahribat oluştu."