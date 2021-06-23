Kırklareli'ndeki fırınlar "şafak vakti" denetlendi

AA

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'un da yer aldığı denetimlerde, çalışanların belgeleri ve hijyen kuralları kontrol edildi.

Bir fırının üretim bölümünde bisikletin, başka bir işletmede ise hurda makinelerin bulunması dikkati çekti.

Ekiplerce, bazı çalışanların el temizliği ile tırnak kontrolleri yapıldı.

Kurallara uygun olmayan fırınlar hakkında tutanak hazırlandı, bazı fırınlara ise kurallara uymaları için ek süre verildi.

Aksoy, AA muhabirine, sabah erken saatlerinde kentteki tüm fırınların imalathaneleri denetlediklerini söyledi.

Halkın sağlığıyla ile ilgili denetimlerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Aksoy, salgın sürecinde denetimlere daha fazla önem verildiğini kaydetti.

Halkın yediği ekmeğin kalitesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, "Halk sağlığıyla oynayan işletmeler olursa bunlara gerekli yaptırımlar ve cezalar uygulanacak. Gerekirse işletmeler kapatılacak." dedi.