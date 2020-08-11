Kırklareli'ndeki Atatürk Evi normalleşme süreci ile kapılarını yeniden açtı

AA

Kırklareli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 13 Mart tarihinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan Atatürk Evi'nin bugün itibariyle açıldığı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretçilerin maskesiz içeriye alınmayacağı belirtilerek, sosyal mesafe kuralına da dikkat etmelerinin önemli olduğu ifade edildi.

- Atatürk Evi

Kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'nde 960 metrekare alan üzerine 317,74 metrekaresi kapalı alan olmak üzere üç katlı inşa edilen evde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin heykelleri bulunuyor.

Evde aynı zamanda Atatürk'ün Kırklareli'ne geldiği dönemde kullandığı çatal, kaşık, bardak, tabak gibi birçok araç gereç de yer alıyor.

Bahçesinde çiçeklerden oluşturulan Atatürk'ün imzasının bulunduğu evde, Atatürk'ün kullandığı demir tekerlekli traktörün bir benzeri de sergileniyor.