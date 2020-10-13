Kırklareli'nde yüksek kapasiteli otellere "Güvenli Turizm Sertifikası" zorunluluğu getirildi

AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirlerin belirlendiği ifade edildi.

Karara göre, olağanüstü salgın koşullarında sağlıklı, güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için bakanlık belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince sertifika alınması zorunlu koşuldu.

Konaklama tesislerinin sertifikası olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 ila 49 oda kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin ise 1 Ocak 2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 'www.tga.gov.tr' adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen sertifika koşullarını yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekiyor. Sertifika alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde işletme faaliyetlerine son verilecek."