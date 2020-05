Kırklareli'nde "Vefalı" Anneler Günü kutlaması

AA

Kent dışında yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle annelerinin yanına gelemeyen bazı vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden yardım istedi.Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de kendilerine ulaşan yaklaşık 20 kişinin annelerine pasta alarak evlerine götürdü.Anneleri bu özel gününde yalnız bırakmayan ekiplere Kırklareli Valisi Osman Bilgin de teşekkür etti.İstanbul'da yaşayan Neslihan Can Konanç da annesi Nebiye Can'ın Anneler Günü'nü Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aracılığıyla pasta göndererek kutladı.Ekipleri evinin önünde pasta ile gören Can, büyük bir mutluluk yaşadı. Daha sonra mumları üfleyen Can, kızına ve görevlilere teşekkür etti.Çok mutlu olduğunu ifade eden Can, kızını çok özlediğini ifade etti.