Kırklareli'nde "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı açık havada yapıldı

AA

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci başkanlığında Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmaları değerlendirildi.

Ekinci, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantılarını açık havada yaptıklarını söyledi.

Vatandaşları, evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran Ekinci, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının ekipler tarafından karşılanacağını ifade etti.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kartal, İlçe Emniyet Amiri Uğur Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi birim amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.