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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı

Giriş: 25.01.2023 - 19:10 | Güncelleme: ABONE OL
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
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AA

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Vize Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Komutanlığı işbirliğinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 100 gram kenevir tohumu, 150 gram metamfetamin, 1000 kilitli poşet, 1 iklimlendirme sistemi, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 15 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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