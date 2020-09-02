Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Onur Dönmez (32) idaresindeki 39 AAK 199 plakalı motosiklet ile Erkan A'nın kullandığı 39 TC 318 plakalı otomobil Set Sokak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından Dönmez'in cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.