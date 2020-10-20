Kırklareli'nde toplu taşıma araçları denetiminde "ceza" yok "teşekkür" var

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otogarda Kovid-19 denetimlerinde bulundu.

Ekipler sürücülerin Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrollerini yaptı.

Otobüs, minibüs, midibüs ve ticari taksilerde maskelerini takan yolculara teşekkür eden ekipler, sürücüleri maskesiz yolcu almamaları konusunda uyardı.

Ekipler otobüsteki yolculara da ellerini sık sık dezenfekte etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Asayiş Şubesi ekipleri de kenttin belirli noktalarında maske ve sosyal mesafe uygulamalarını sürdürüyor.