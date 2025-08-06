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        Haberler Gündem Çevre Kırklareli'nde Teke Deresi kurudu | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı

        Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 11:10 Güncelleme: 06.08.2025 - 11:10
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          Kıklareli'nde merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi.

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          Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.

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          Deredeki suyun kesilmesi, büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılayan besicileri de olumsuz etkiledi.

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          Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.

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