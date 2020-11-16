Kırklareli'nde tavuklarına saldıran köpeği tüfekle öldüren kişi yakalandı

İnece beldesinde Ö.B'ye ait çoban köpeğinin havalı tüfek ile öldürüldüğü ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler köpeği M.A'nın vurduğunu tespit ederek, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli M.A'nın ifadesinde köpeğin tavuklarına saldırdığını, korkutmak amacıyla ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.