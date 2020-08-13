Kırklareli'nde tarihi un fabrikasının çatısı ve duvarları çöktü

Gazhane Sokak'taki kullanılmayan tarihi fabrikanın çatı ve duvarlarının çöktüğünü görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalanlar olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışması yaptı ancak kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Müze Müdürlüğü ekipleri, 1925 yılında inşa edildiği belirtilen fabrikanın enkazında incelemelerde bulundu.