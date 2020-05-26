Kırklareli'nde tarihi çarşıda yangın

AA

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Hızırbey Arastası'ndan duman çıktığını fark eden bekçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarihi çarşının kapılarını açmak için büyük çaba harcadı.Kapı kilidinin kırılmasının ardından bir dükkanda çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü.Ekipler yangın çıkan dükkandaki kolonya ve plastik malzemeyi dışarıya çıkarttı.Yangın çıkan dükkanda hasar meydana geldi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.Tarihi çarşı, Kösemihalzade Hızır Bey tarafından 1383 yılında yaptırılan külliye içerisinde yer alıyor.