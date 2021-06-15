Kırklareli'nde su kuyusuna düşen çakal AFAD ekiplerince kurtarıldı

Asilbeyli köyü Taşlık mevkisinde su kuyusundan ses geldiğini fark eden çiftçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi.

Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kuyuya düşen çakalın çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, çakalı kuyudan çıkardı. Çakal, veteriner hekimin kontrolünün ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.