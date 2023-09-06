Kırklareli'nde sel faciası: 3 kişi hayatını kaybetti! Kırklareli'ndeki sel faciasında son durum
Kırklareli'nde meydana gelen sel faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi. Yaşanan facia sonrası gözler Kırklareli hava durumu detayına ve sel faciası sonrası son durumu merak ediyor. İşte Kırklareli'nde son durum ve 6 Eylül Çarşamba günü hava durumu raporu...
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Kırklareli'nde geçtiğimiz gün yaşanan yoğun yağışın ardından meydana gelen sel faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi. Yaşanan felaket sonrası gözler Kırklareli hava durumuna ve Kırklareli sel felkaetinde yaşnan son durumu merak edip araştıryor. İşte Kırklareli sel felaketi son durum...
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KIRKLARELİ SEL FELKAETİNDE SON DURUM
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde dün yaşanan sel felkaeti sonrası tahribatın detayları ortaya çıkmaya başladı. Arnan kayıplardan birinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı üçe yükseldi. AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolan üç kişiyi aramayı sürdürüyor.
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Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor. Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.
Ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.
Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti. Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
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KIRKLARELİ'NDE HAVA DURUMU
Kırklareli'nde bugün hava sıcaklığı 29 ila 26 derece arasında, gece saatlerinde ise 22, 23 derece dolaylarında seyredecek. Gece yarısından beri devam eden gök gürültülü sağanak yağış saat 15.00'e kadar devam edecek.