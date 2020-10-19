Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Derya A. ile Selçuk B'nin sahte içkiden ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler Derya A. ile Selçuk B'nin metil alkolü T.T'den temin ettiğini belirledi.

Gözaltına alınan T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.