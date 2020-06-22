Kırklareli'nde sağanağın ardından hasar tespit çalışması başlatıldı

Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, dün şiddetli yağış sonrası su basan ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı.
Belediye ekipleri Beylik, Dere ve Balıklı mahallelerinde de temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Beylik ve Balıklı mahallelerinde, yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastığı, parke taşlarının ve bahçe duvarlarının zarar gördüğü gözlendi.
Selde otomobili sürüklenerek zarar gören Fikret Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracının süreklendiğini görünce panik yaşadığını söyledi.
Hemen aracını kurtarmak için harekete geçtiğini anlatan Güngör, "Garaja kadar geldim, arabayı kurtarayım dedim, boğulacaktım. Boğulacağımı hissettim. Kiracımız bağırıyor bana 'Fikret, Fikret' diye. Onlar beni dere götürdü zannetmiş. Son anda arabaya yaklaştım kurtarmak için, ama nerede kurtaracağım, mümkün değil. Benim boyum 1,70, inanın göğsüme kadar su geldi. Biraz daha ilerlesem, kapı da kapalı, su beni alıp götürecek. Ölümden döndük resmen." diye konuştu.
Güngör, yaklaşık 10 gün önce yine aynı sel felaketini yaşadıklarını vurgulayarak yetkililerden bu soruna çare bulmasını istedi.
Ümmügül Güngör ise sel nedeniyle korku dolu anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Dedim 'artık ev gidiyor', o duyguyu yaşadım. Fikret bir şeyler yapmak için garaja gitti, burası patlayınca eve zor attı kendini, çok kötüydü. Bu yaşanılır, anlatılmaz. Araba burada düz duruyordu, su attı oraya. Balkondan bağırıyorum, neredesin Fikret, diye."
- Şebeke suyunun kullanılmaması uyarısı
Pınarhisar Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunu kullanmaması istendi.
Açıklamada, dün aniden etkili olan sağanakta metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.
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