Kırklareli'nde otomobilini akaryakıt istasyonunda bırakıp kaçan şüpheli aranıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobile "Dur" ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı 39 DZ 816 plakalı otomobille ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Otomobilin sürücüsü aracını Karakaş Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bırakarak kaçtı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobil, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.