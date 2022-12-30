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Kırklareli'nde otomobil ağaca çarptı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kırklareli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Feci kazada otomobilde sıkışan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Giriş: 30.12.2022 - 00:22 | Güncelleme: ABONE OL
Kırklareli'nde otomobil ağaca çarptı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AA

Kırklareli'nde ağaca çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Serkan Ersoy idaresindeki otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri otomobilde sıkışan 4 yaşındaki Tacettin Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü ile otomobildeki Reyhan Ersoy yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çocuğun cenazesi hastane morguna götürüldü.

EKİPLER KAZA YERİNDE BİR SÜRE ARAMA YAPTI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Öte yandan ekipler kazada araçtan etrafa savrulan başka yaralı olması ihtimaline karşı bölgede bir süre arama yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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