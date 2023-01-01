Kırklareli'nde "Orman Yönetim Konseyi" toplantısı yapıldı

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Kırklareli'nde, Orman İşletme Müdürlüğünce "Orman Yönetim Konseyi" toplantısı yapıldı.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıda, Orman Yönetim Konseyi (FSC) Başdenetçisi Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu tarafından ara denetim süreci gerçekleştirildi. Toplantıya, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, şube müdürü Nüfer Yavuz, Selahattin Eruş, Hasan Ay ile müdür yardımcıları ve işletme şefleri katıldı.

FSC SÜRECİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ANLATILDI

Sıvacıoğlu, Karakaya'dan FSC sürecine yönelik yapılan uygulamalar, süreçleri ve sonuçları hakkında bilgi aldı. Karakaya, konuşmasında, bilinçli ve sürdürülebilir orman yönetimi için çalışmaların uluslararası standartlar kapsamında devam ettiğini belirtti.

ORMAN YÖNETİM KONSEYİ HAKKINDA

Orman ürünleri üreticileri, dağıtıcıları, kullanıcıları, çevre ve insan hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, 1993 yılında Kaliforniya'da bir araya gelerek, sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi için bir girişim başlattılar.

Üyelik tabanına dayalı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan Orman Yönetim Konseyi (FSC-The Forest Stewardship Council), orman yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasını ve insanların bir araya gelerek, kötü orman politikalarının engellenmesi çalışmasını, ilke edinen bir kuruluş olarak ortaya çıktı.

Merkezi Almanya'nın Bonn şehrinde olan FSC, zamanla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bölge temsilcilikleri açarak uluslararası bir kuruluş haline geldi.