Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Çevre

Kırklareli'nde "Orman Yönetim Konseyi" toplantısı yapıldı

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü'nce "Orman Yönetim Konseyi (FSC-The Forest Stewardship Council)" toplantısı yapıldı. FSC Başdenetçisi Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu tarafından gerçekleştirilen toplantıda konuşan Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, bilinçli ve sürdürülebilir orman yönetimi için çalışmaların uluslararası standartlar kapsamında devam ettiğini belirtti

Giriş: 01.01.2023 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kırklareli'nde
Kırklareli'nde "Orman Yönetim Konseyi" toplantısı yapıldı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Kırklareli'nde, Orman İşletme Müdürlüğünce "Orman Yönetim Konseyi" toplantısı yapıldı.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıda, Orman Yönetim Konseyi (FSC) Başdenetçisi Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu tarafından ara denetim süreci gerçekleştirildi. Toplantıya, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, şube müdürü Nüfer Yavuz, Selahattin Eruş, Hasan Ay ile müdür yardımcıları ve işletme şefleri katıldı.

FSC SÜRECİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ANLATILDI

Sıvacıoğlu, Karakaya'dan FSC sürecine yönelik yapılan uygulamalar, süreçleri ve sonuçları hakkında bilgi aldı. Karakaya, konuşmasında, bilinçli ve sürdürülebilir orman yönetimi için çalışmaların uluslararası standartlar kapsamında devam ettiğini belirtti.

ORMAN YÖNETİM KONSEYİ HAKKINDA

Orman ürünleri üreticileri, dağıtıcıları, kullanıcıları, çevre ve insan hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, 1993 yılında Kaliforniya'da bir araya gelerek, sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi için bir girişim başlattılar.

Üyelik tabanına dayalı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan Orman Yönetim Konseyi (FSC-The Forest Stewardship Council), orman yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasını ve insanların bir araya gelerek, kötü orman politikalarının engellenmesi çalışmasını, ilke edinen bir kuruluş olarak ortaya çıktı.

Merkezi Almanya'nın Bonn şehrinde olan FSC, zamanla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bölge temsilcilikleri açarak uluslararası bir kuruluş haline geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'deki binaların yüzde 51.5'i için uyarı!
Kocaeli'deki binaların yüzde 51.5'i için uyarı!
İzmit Körfezi'nde deniz uçağı ile 15 yılda 124 milyon lira ceza!
İzmit Körfezi'nde deniz uçağı ile 15 yılda 124 milyon lira ceza!
Lisenin atıl deposu geleceğin şefleri için yemek fabrikasına dönüştü
Lisenin atıl deposu geleceğin şefleri için yemek fabrikasına dönüştü
Rize'nin buz gibi sulardaki şenliğine sayılı günler kaldı
Rize'nin buz gibi sulardaki şenliğine sayılı günler kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.