Kırklareli'nde okullar tatil mi? Bu soru, öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Kırklareli Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte, 7 Ocak kar tatili açıklaması

KIRKLARELİ'NDE BUGÜN (7 OCAK 2020) OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada yoğun kar ve buzlanma sebebiyle Demirköy ilçesinde tüm okullarda Vize İlçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kırklareli Valiliğinde yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle O7 Ocak 2020 salı günü Demirköy ilçemizde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir” denildi.