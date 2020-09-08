Kırklareli'nde nikahta oynayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesinin İğneada beldesi ile Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde gerçekleştirilen nikah merasimlerinde İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgeye uyulmayıp müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Salon denetim görevlisi olarak kontrol yapan jandarma ekipleri, İğneada beldesinde damat D.İ ve gelin M.İ'nin, Büyükmandıra beldesindeki bir nikahta ise damadın babası A.G'nin müzik eşliğinde oynadığını belirledi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle D.İ, M.İ ve A.G'ye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.