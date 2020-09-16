Kırklareli'nde maske takmayan 29 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezine bağlı Kavaklı beldesi ile Lüleburgaz, Vize ve Kofçaz'a bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 29 kişiye toplam 35 bin 550 lira ceza uyguladı.