Kırklareli'nde maske takmayan 131 kişiye ceza yazıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu Kırklareli'nde sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Babaeski, Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı köylerde gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Ekipler, denetimlerde, maske takmayan 131 kişiye toplam 67 bin 900 lira ceza yazdı.