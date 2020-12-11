Kırklareli'nde mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın 15 saat sonra bulundu

Dün gece Yeşilce köyündeki evinden mantar toplamak için ayrılan Cevahir Ataç'tan (78) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ataç, yaklaşık 15 saat sonra Yiğitbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, Ataç'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.