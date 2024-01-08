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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırklareli'nde kuvvetli sağanak

        Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oldu

        Kırklareli'nde etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda evin bodrum katını su bastı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 06:29 Güncelleme: 08.01.2024 - 06:29
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        Kırklareli'nde kuvvetli sağanak
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        Kırklareli'nde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle Bademlik ve Atatürk mahallelerinde su birikintileri oluştu. Çok sayıda binanın bodrum katını su bastı.

        BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI

        AA'nın haberine göre; İnönü Caddesi su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı. Su birikintisinden geçmeye çalışan yolcu minibüsü ile bazı araçlar yolda kaldı. Minibüste bulunan yolcular bölgeye çağırılan başka bir araca aktarıldı.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma yaptı. Ekipler motopomplar ile suları tahliye etti. Vatandaşlar da suların boşaltılmasında ekiplere destek verdi.

        Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sağanağın bu akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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