Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı

Balaban köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak köy meydanında gezdiği tespit edilen M.Ö. ihbar üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.

M.Ö. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan M.Ö'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.