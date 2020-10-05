Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 26 kişiye 68 bin 850 lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lüleburgaz, Babaeski, Vize, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 26 kişiye toplam 68 bin 850 lira ceza uyguladı.