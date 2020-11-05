Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler Babaeski, Pehlivanköy, Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarılar yapıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye toplam 13 bin 500 lira ceza yazdı.