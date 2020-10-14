Kırklareli'nde Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılar için sergi açıldı

AA

Kırklareli Belediyesince İstasyon Caddesi'nde açılan sergide, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğrafları ve bazı sözleri yer aldı.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesini ve geride bıraktığı ailelerini simgeleyen heykel de ilgi gördü.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sergide yaptığı konuşmada, 11 Mart tarihinden bu yana tarifi mümkün olmayan üzüntülerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının ön planda yer aldığını ifade eden Kesimoğlu, sağlık çalışanlarının, vatandaşların sağlığı için virüse karşı göğüs gerdiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının mücadelede canlarını ortaya koyduğunu dile getiren Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Onlar Hipokrat yeminine sadık kaldılar. Vatandaşlarımız daha rahat nefes alsın diye, onlar hijyen kıyafetiyle, maskeyle nefes almakta güçlük çekerek de olsa vatandaşlarımızın sağlığını güvence altına almak için, 'sen yaşa' diye yaşamlarını yitirdiler. Onları anmak için fotoğraf sergisi düzenledik. Hepsinin ruhları şad olsun."

Sergi, gün sonuna kadar gezilebilecek.