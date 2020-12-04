Kırklareli'nde kısıtlama saatlerinde ticari taksi ile evlere alkol servisi yapan şüpheliler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kısıtlama saatlerinde N.G'nin evlere alkol servisi yaptığı bilgisine ulaştı.

N.G'nin evine gelen polis, sipariş edilen alkollerin ticari taksiye yüklendiğini tespit etti.

Bir süre ekipler tarafından takip edilen ticari taksi Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu.

Takside çok sayıda poşet içerisinde alkol şişeleri ele geçirildi. Taksi şoförü T.E, içkileri N.G'nin müşterilerine ulaştırdığını belirtti.

Olayla ilgili N.G. ve T.E gözaltına alındı.