Kırklareli'nde kendilerini vali olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanıklar yargılanıyor

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar N.K, O.D, S.S. ve M.P, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık C.T. ve P.T. ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu, diğer iki tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı.
Gelen belgelerin okunması ile devam eden duruşmada, savunmasını yapan N.K, bir önceki celsede dolandırıcılık yaptığını kabul ettiğini belirtti.
İddianamede haklarında belirtilen suçların doğru olduğunu ifade eden N.K, söz konusu firma ile irtibatı kendisinin kurduğunu söyledi.
N.K, hakkında verilecek cezaya razı olduğunu kaydetti.
Diğer sanıkların da savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların mevcut durumlarının devamını talep etti.
Mahkeme heyeti de savcılık mütalaasını kabul etti.
Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.
- Olay
Adana'da polis ekipleri, bir çetenin iş insanlarını arayarak kendilerini vali olarak tanıttıklarını ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere tıbbi cihazlar alınacağı yalanını söyleyerek dolandırıcılık yaptıklarını belirlemiş, ekipler, zanlıların bu yöntemle İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'ndeki 10 iş insanını dolandırdığını tespit etmişti.
Teknik ve fiziki takibin ardından 28 Ekim 2020'de çeteye yönelik Adana merkezli Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü yakalanmış, çıkarıldıkları adli makamlarca 7 şüpheli tutuklanmıştı. Kırklareli'ndeki olaya ilişkin 5'i tutuklu 8 sanığın dosyası ayrılmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Kırklareli'ndeki müşteki yönünden yetkisizlik kararı sonucu Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelilerin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir firmayı arayarak kendilerini Kırklareli Valiliği özel kalem müdürü ve vali olarak tanıtarak solunum cihazı alma vaadi ile 27 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
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