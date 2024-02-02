Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi
Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi
Giriş: 02.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:52
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
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Yağış sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar beyaza büründü.
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.
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Kar örtüsü altındaki ormanlar drone ile görüntülendi.
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