Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Jandarma ekipleri, Babaeski ilçesinde TEM otoyolu gişelerindeki denetimde bir otomobilin sürücüsü R.K.D'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.

3 bin 150 lira ceza uygulanan R.K.D, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.