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        Haberler Gündem Güncel Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde polis, KADES uygulamasını tanıttı

        Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Esnaf ve vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi veren polis ekipleri broşür dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:05 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:05
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        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı
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        Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri esnafı ve taksi duraklarını ziyaret etti.

        Ekipler, esnaf ve vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi, yaklaşık 800 kişiye uygulama tanıtılarak 200 broşür dağıtıldı.

        Ayrıca ekipler vatandaşları, telefonda kendilerini asker, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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        #kadın destek uygulaması kades
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