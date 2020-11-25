Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "sosyal mesafe" cezası

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, İ.Ç. ve Z.M'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.