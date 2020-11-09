Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "maske" cezası

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pazarlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, N.N, C.K, R.Ö. ve K.K'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Zanlılara maske takmadıkları gerekçesiyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında 900'er lira ceza kesildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.