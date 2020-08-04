Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Pazarlı ve Balkaya köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, iki bölgede düzenlendiği operasyonda F.G, B.A, B.M.Ş, H.K. ve R.A'yı suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.