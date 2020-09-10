Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesi ve Pazarlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, İ.Y, E.Ç, F.K ve R.S'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüphelilerden F.K. ve R.S'ye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza kesildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.