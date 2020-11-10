AA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yündalan köyünde düzenledikleri operasyonda şüpheli Y.G'yi gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre; şüphelinin evinde yapılan aramada, bin 560 litre kaçak içki, şişeleri kapatmak için kullanılan bin 350 mantar, şişe mantarlama makinesi, şişe doldurma düzeneği, 2 fermente tankı ile 57 etiket ele geçirildi.