Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelilere "sosyal mesafe" cezası

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Paytonlu mevkisinde A.A, A.K. ve M.K'yi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira ceza uygulanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.