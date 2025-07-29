Kırklareli'nde kuruyan gölette balık ölümleri
Kırklareli'nde kuruma noktasına gelen Müsellim Göleti'ndeki balıklar öldü
Giriş: 29.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:51
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Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Müsellim köyündeki göletin su seviyesi düştü.
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Göletin kuruma noktasına gelmesiyle oksijensiz kalan balıklar öldü.
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Merada otlayan hayvanların su içmesi amacıyla kullanılan göletin suyunun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.
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