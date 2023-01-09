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Kırklareli'nde 8 bin 800 düzensiz göçmen yakalandı, 126 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince geçen yıl 8 bin 800 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 360 şüpheliden 126'sı tutuklandı

Giriş: 09.01.2023 - 19:38 | Güncelleme: ABONE OL
Kırklareli'nde geçen yıl 8 bin 800 göçmen yakalandı
AA

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince geçen yıl 8 bin 800 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı'nca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu arada göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 360 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 126'sı tutuklandı. Olaylarda kullanılan 348 araca ise el konuldu.

*Fotoğraf: İHA

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