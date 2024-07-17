Kırklareli'nde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 11'i kadın, 14 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde fuhuş yapıldığını belirledi.
Özel harekat timlerinin de katılımıyla 129 polisle eğlence mekanı ve belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 11 kadın ile 3 erkek şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yabancı uyruklu kadınlara ait pasaportlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.