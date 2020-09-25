Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan 3'ü muvazzaf, biri eski asker 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muvazzaf askerler F.Y, A.B, S.Ç. ile eski asker R.Ç. hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.

Şüphelilerden A.B, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. R.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.Y. ile S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.